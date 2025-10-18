الإمارات: إصدار وثيقة العودة في حال فقدان جواز السفر لحاملي الإقامة الذهبية مجاناً وخلال 30 دقيقة فقط

كشفت وزارة الخارجية، أن خدمات إصدار “وثيقة العودة لحاملي الإقامة الذهبية” في حال فقدان جواز السفر والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، لتسهيل عوده الأشخاص الذين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، يتم تقديمها مجاناً ومن دون أي رسوم، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن إجراءات إصدار الوثيقة تستغرق 30 دقيقة فقط.

وحددت الوزارة 4 خطوات لإصدار “وثيقة عودة لحاملي الإقامة الذهبية”، حيث تتمثل تلك الخطوات أولاً بتسجيل دخول حامل الإقامة الذهبية إلى إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية (الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي) عن طريق الهوية الرقمية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. ومن ثم اختيار خدمة إصدار “وثيقة عودة لحاملي الإقامة الذهبية” من قائمة خدمات حاملي الإقامة الذهبية واختيار سبب إصدار الوثيقة ثم الضغط على بدء الخدمة.

بعد ذلك ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى يقوم فيها بإدخال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة والتي تشتمل على نسخة من بلاغ فقدان جواز السفر وبيانات الإقامة الذهبية وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ثم تقديم الطلب، على أن تتولى الجهات المعنية إجراءات مراجعة الطلب وتسليم المتعامل وثيقة العودة عبر البريد الإلكتروني خلال 30 دقيقة.

ونوهت الوزارة إلى أن وثيقة العودة لا تعد وثيقة صالحة للتنقل بين الدول أو للسفر إلى وجهات متعددة، وإنما هي وثيقة صالحة فقط للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وصالحة للاستخدام مرة واحدة وصلاحيتها تمتد إلى 7 أيام فقط.

نقل

وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية، فإنه يمكن طلب خدمة “نقل الجثمان والدفن في الدولة” من خلال التواصل مع بعثة الدولة في بلد الوجهة أو عبر الرقم المخصص لأصحاب الإقامة الذهبية 0097124931133، على أن يتم تقديم نسخة من جواز سفر المتوفى، وشهادة الوفاة، وأي مستندات طبية أو رسمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المعنية، على أن تتولى السفارة تقديم الدعم في التنسيق لنقل الجثمان.

