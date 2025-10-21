أردوغان يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بجولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وذلك خلال الفترة بين 21 – 23 أكتوبر الجاري.

وأعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الاثنين، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، أن الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث.

كما ستتخلل الجولة مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران.

ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسؤولين البلدان الثلاث “بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية”.

الشرق القطرية