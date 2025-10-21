الحكم بالاعدام على مشارك مع قوات التمرد بام درمان

قدمت النيابة العامة قطاع امدرمان غرب، الاثنين، المتهم (ب/ ا/ خ/ ) للمحاكمة امام محكمة جنايات امدرمان وسط بموجب الدعوى الجنائية رقم (333-97 ) للعام 2025م تحت المواد (26/ 50/ 51/أ) من القانون الجنائي لسنة1991 تعديل 2020 م.

حيث تلخصت الوقائع بان المتهم كان قد تعاون مع القوات المتمردة حيث كان يتجول رفقة أفراد المليشيا بالمركبات القتالية وعمل بارتكازاتها وحمل السلاح وعزز هجومها على الدولة وشارك في العديد من المعارك بالخرطوم.

قدم الاتهام عدد من الشهود اكدو ا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهم للمتهم لمخالفة احكام المواد المذكورة وبعد سماع قضيتي الاتهام و الدفاع اصدرت المحكمة قرارها بادانة المتهم تحت المواد اعلاه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا).

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام وكيل ثالث النيابة مولانا / حسام بله .

سونا