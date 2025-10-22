«زين» تستعرض حلول التحوّل الرقمي

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لمنتدى الحكومة الإلكترونية الـ 12 تحت شعار «خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي»، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وشاركت «زين» في حفل افتتاح المنتدى عبر دعمها لأعمال هذا المنتدى السنوي، حيث تجدد «زين» التزامها بتمكين رحلة التحول الرقمي في الكويت كشريك رئيسي وفاعل للقطاع العام، وذلك في إطار جهودنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

وخلال كلمة «زين» الافتتاحية، قال وليد الخشتي: «يسعدنا أن نجدد دعمنا ومشاركتنا في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثانية عشرة، الذي يشمل برنامجا حافلا يتمحور حول خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فهذا المنتدى أصبح منصة وطنية تجمع صناع القرار والخبراء سنويا لبناء مستقبل رقمي أكثر أمنا وكفاءة». وتابع: «شعار هذا العام يحمل رسالة واضحة: أن الذكاء الاصطناعي ليس هدفا بحد ذاته، بل هو أداة تعزز قدرتنا على اكتشاف التهديدات بسرعة أعلى، والاستجابة بمرونة أكبر، وبناء مناعة رقمية مستدامة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فهو من الركائز الاستراتيجية للتمكين الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة». وبين الخشتي قائلا: «في المقابل، يفرض الذكاء الاصطناعي علينا وعيا مضاعفا بالمخاطر الجديدة، وهو ما يستدعي سياسات استخدام واضحة، وهذا ما يجمعنا في هذا المنتدى اليوم».وأوضح بالقول: «برنامج اليوم يفتح نقاشات مهمة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وعمليات مراكز البيانات، وأخلاقيات العمل الحديثة، وبالأخص في القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات، وهذه المحاور تمنحنا صورة شاملة عن الفرص والتحديات، وتقرب المسافة بين الرؤية والتنفيذ».وتابع الخشتي بقوله: «في هذا السياق، نثمن الشراكات الحكومية الأخيرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل Google وMicrosoft في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث نفخر في «زين» بدورنا الرئيسي لدعم وتمكين هذه التوجهات عبر بنيتنا الرقمية المتطورة».

وأضاف: «هناك 4 أولويات تراها زين حجر الزاوية في المرحلة المقبلة: أولا أن الثقة والأمن وحماية البيانات والخصوصية أساس كل خدمة رقمية ناجحة، وثانيا تقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، فالهدف تجربة بسيطة وشفافة وسريعة للمواطن والمقيم ولبيئة الأعمال بشكل عام».

واستطرد قائلا: «ثالثا أن الشراكات الناجحة وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وشركائه العالميين هو ما يحول الابتكارات إلى حلول وطنية قابلة للتوسع، ورابعا أن تنمية الكفاءات الوطنية، والاستثمار في المهارات الرقمية يصنع جيلا يقود التحول بما ينسجم مع طموحات الكويت».

واختتم الخشتي كلمته قائلا: «نشكر القائمين على المنتدى، ونجدد التزام زين بأن نكون شريكا فاعلا في تمكين التحول الرقمي وتعزيز أمن المعلومات المعزز بالذكاء الاصطناعي لما فيه خير الوطن والمواطن».

الأنباء الكويتية