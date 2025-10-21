أيّدت وزارة الدفاع الكولومبية، سعي البلاد للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعام 1989، لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” يوم الاثنين: “تخدع الشبكات الإجرامية الكولومبيين، وتحولهم إلى مرتزقة يخوضون معارك نيابة عن شعوب أخرى في حروب دول أخرى، وهي ممارسة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوّض الاستقرار الدولي. لذلك، نسعى نحن، قطاع الدفاع، إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، ما سيمكننا من مكافحة هذا الشر المروّع بفعالية أكبر”.

وأضافت أن “حظر أنشطة المرتزقة سيُجرّم تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، ويحمي صورة القوات المسلحة الكولومبية، ويعزز التعاون الدولي في التحقيق بقضايا الارتزاق ومقاضاة المتورطين”.

وأردفت وزارة الدفاع الكولومبية: “قانون مكافحة تجنيد المرتزقة على وشك أن يصبح واقعًا ملموسًا”.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، مرارًا وتكرارًا، نظام كييف باستخدام المقاتلين الأجانب “كذخيرة”، محذّرة من أن الجيش الروسي سيواصل استهداف قوات المرتزقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

واشتكى المرتزقة الكولومبيون من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يجعل البقاء على قيد الحياة في الصراع الشديد الكثافة بأوكرانيا، أكثر صعوبة بكثير من البقاء في أفغانستان أو الشرق الأوسط.

