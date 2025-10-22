شاهد بالفيديو.. “ما بشيلها أبوي بدقني بقول لي أداك ليها منو” طالب سوداني في مرحلة الأساس يرفض إستلام حافز مالي بعد مقولته الشهيرة في الحصة: (أتبرع لأمي بكليتي وأنا أموت وأمي تعيش)

منوعاتمدارات

تصدر مقطع فيديو لطالب سوداني, يدرس بمرحلة الأساس “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب عبد الله الطيب, رفض إستلام حافز مالي من أحد المتابعين حسبما كشف المعلم الذي قام بتصوير المقطع.

وكان الطالب قد قال مقولة شهيرة نالت إعجاب معلمه وزملائه التلاميذ في الحصة التي سبقت هذا الموقف وهو ما جعل المتابع يتبرع له بمبلغ 10 ألف جنيه إعجاباً بكلماته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عبد الله الطيب, كان قد قال: (لو طلب مني أن أتبرع لأمي بكليتي سأفعل وأنا أموت وأمي تعيش).

الطالب فاجأ زملائه التلاميذ ومعلم الفصل برفضه إستلام الحافز قائلاً: “لالا ما بشيلها أبوي بدقني بقول لي أداك ليها منو”, وهو ما دفع الأستاذ لتسليمها له في حضور والده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

