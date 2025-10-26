بعد تعرضه لانتقادات بسبب «مستواه».. علاء مبارك عن مهاجمي محمد صلاح: «نفوس مريضة»

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، رسالة دعم إلى اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها صلاح مؤخرًا بسبب تراجع مستواه خلال فعاليات الموسم الكروي الحالي.

وقال علاء مبارك، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا): «لا توجد أي مشكلة من جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء لمباراة أو أكثر، يظل محمد صلاح لاعب كبير نجم وقدوة نفتخر به، سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدورى الإنجليزي ويعتبر من أفضل لاعبين البريمرليج».

وأوضح مبارك: «ساهم في تحقيق بطولات عديدة مع نادى ليفربول وحصل على العديد من الجوائز وحقق ارقام تتحدث عن نفسها لم يستطع أخرون تحقيقها، قد يتراجع المستوى بعض الشيء وهذا أمر طبيعى»، مُضيفًا: «لكن للأسف هناك بعض النفوس المريضة وكأنهم منتظرين فرصة طوال تألقه الملحوظ على مدار 8 سنوات مع ثبات عالى في المستوى وأهداف بالجملة».

وتابع علاء مبارك: «وما أن تراجع مستواه قليلًا خرجوا لينتقدوه ليس انتقاد فني لكن حقد بداخلهم، سيظل محمد صلاح نجم كبير ونجم محبوب شاء من شاء وأبى من أبى».

كان مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، حدد 3 أسباب لتراجع مستوى صلاح خلال الموسم الحالي، إذ سجل 3 أهداف خلال 12 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي، موضحًا أن محمد صلاح يحرز الأهداف ويزور مرمى الخصوم منذ سنوات طويلة، ولن نتفاجأ إذا عاد وأحرز في اللقاء المقبل، ولكن في نفس الوقت، عامل السن لا يمكن تجاهله، إذ أن صلاح الآن بلغ الـ33 من عمره، والطبيعي أن يبدأ الجسد في التباطؤ قليلًا، حيث لا يُمكن الاستمرار في المقدمة على الإطلاق.

وأضاف أوين، في تصريحات لشبكة «Sky Bet»: «من الأسباب التي أدت لتراجع مستوى صلاح هو رحيل أرنولد لريال مدريد، حيث لم يعد اللاعب يستلم تمريرات كالتي كان يتسلمها من أرنولد. برادلي يشغل مركز الظهير، ويميل أكثر للركض خلف صلاح بدلًا من التمرير له»، متابعًا: «التحليلات تُظهر أن صلاح يستعيد الكرة في مناطق أعمق بنسبة 10% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يؤثر على خطورته أمام المرمى».

