رجل أعمال إماراتي في مصر يحقق مبلغا خياليا عبر الهاتف في 3 ليال

شدد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على أن المنتج الجيد هو سفيرك الأفضل في عالم التسوق، مشيرا إلى تحقيق مبيعات خيالية بلغت ملياري دولار خلال 3 ليال فقط في أحد مشاريعه بمصر.

وجاء ذلك في جلسة حوارية في “منتدى الشارقة للاستثمار 2025″، الذي ينظمه “استثمر في الشارقة”.

وقال العبار، وهو المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “إعمار العقارية” و”noon.com” ورئيس مجلس إدارة “إيجل هيلز” إن “المنتج الجيد هو السفير الحقيقي للعلامة التجارية، حققنا ملياري دولار في 3 ليال عبر الهاتف فقط بأحد المشاريع في مصر، إذا كان منتجي جيد فلماذا احتاج إلى التسويق؟”.

كما أكد أن التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الإماراتي، وقال العبار: “إذا نظرنا إلى اقتصادنا، نجد أن العقارات تمثل فقط 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكل التصنيع 15%”، مشددا على ضرورة تعزيز هذا القطاع، قائلا: “ما يعجبني في التصنيع أنه مجال لا يستطيع أحد منافستك فيه”.

وعن دافعه لدخول عالم التكنولوجيا عبر “نون.كوم”، أوضح العبار أن ذلك جاء لشعوره بالمسؤولية تجاه مستقبل العالم العربي الرقمي، وقال: “نحن 400 مليون عربي نستخدم التكنولوجيا لخمس ساعات يوميا، ومع ذلك ليست لنا أي مساهمة فيها، وهذا الأمر أغضبني، فقررت أن أفعل شيئا حيال ذلك”.

وحول فلسفته في ريادة الأعمال، أكد العبار أن النجاح لا يقوم فقط على الأرباح، بل على بناء الثقة، مشيرا إلى أن العلامة التجارية هي التجسيد العملي للجودة. وقال: لقد أطلقت مشروعاً بقيمة ملياري دولار في مصر خلال ثلاثة أيام فقط عبر الهاتف، الناس يثقون بالمنتج، منتجك هو اسمك واسم عائلتك واسم وطنك.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن العبار، مؤسس شركة “إعمار” العقارية، عن وصول حجم استثمارات شركته في مصر إلى 35 مليار دولار، وذلك بعد توقيع مشروع مراسي البحر الأحمر.

المصدر: RT + الإمارات اليوم + وام