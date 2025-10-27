يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن هناك إطارا عاما جاهزا يسمح بإبرام اتفاق تجاري واسع مع الصين، خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الجاري.

وأوضح بيسنت، في مقابلات تلفزيونية، نقلتها مجلة “بولتيكو” في نسختها الأمريكية، أن المفاوضات التجارية بين البلدين كانت “مثمرة للغاية”، مشيرا إلى أن الجانبين تمكنا من تجنب أزمة محتملة تتعلق بقيود الصين على تصدير المعادن النادرة، وقرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية.

وأشار “بيسنت” إلى أن “الرئيس منحني أقصى درجات المرونة؛ عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا فرضت الصين قيودا على تصدير المعادن النادرة، أعتقد أننا تمكنا من تجنب ذلك، وبالتالي سيتم تفادي فرض تلك الرسوم”.

ولفت “بيسنت” إلى أن المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني “هي ليفنج”، أفضت أيضا إلى اتفاقات مهمة تشمل زيادة المشتريات الزراعية الأمريكية.

وأكد أن الجانبين لديهما “إطارا عاما يمهد لاجتماع مثمر للغاية لكلا الطرفين”، مضيفا أن تهديد ترامب بفرض رسوم مضاعفة على الصين؛ منح فريق التفاوض الأمريكي “قوة تفاوضية كبيرة”- على حد قوله-.

وكشف “بيسنت” أن اتفاقا بشأن مستقبل تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، بات قريبا من الاكتمال، في إشارة إلى أن المفاوضات بين البلدين تشمل قضايا اقتصادية وتكنولوجية حساسة.

صدى البلد