تعدى على فتاة بسلك كهرباء.. القبض على سائق تطبيق نقل شهير بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضرر خلاله أحد الأشخاص من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لتعديه بالضرب على شقيقته وإحداث إصابتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من طالبة مقيمة بدائرة القسم “مصابة بكدمات”، بتضررها من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام “سلك كهرباء”، بسبب قيامها بإلغاء الرحلة لتواجد السائق بمكان مغاير للمكان المحدد عبر التطبيق، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالسب والضرب .

وأمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (مقيم بمدينة نصر بالقاهرة) وضُبط بحوزته (سلك شاحن هاتف “المستخدم فى التعدى”)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد