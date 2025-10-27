السابع من يناير 2026 موعدا لبدء الدوري الممتاز

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أول اجتماع لها في الموسم الجديد 2025 – 2026 بالقضارف اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الكبرى باتحاد القضارف ترأسه نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة محمد سليمان حلفا وبحضورعدد كبير من أعضائها، وبعد التداول والنقاش في الموضوعات المطروحة، أصدرت اللجنة عددا من القرارات.

واشادت اللجنة بالاتحاد المحلي لكرة القدم القضارف على استضافة الاجتماع والترتيب له بصورة ممتازة وإجازة محضر الاجتماع السابق.

وقررت اللجنة انطلاقة إقامة الدوري الممتاز في السابع من يناير 2026، وستقسّم الأندية على أربع مجموعات وبمشاركة جميع الأندية، على أن تقسّم الأندية لستة مستويات في كل مستوى أربعة أندية، وسيكون في المستوى الأول الأندية التي مثلت في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهي الهلال الخرطوم والمريخ الخرطوم والأهلي مدني والزمالة أم روابة، والمستوى الثاني الأمل عطبرة والميرغني كسلا وحي الوادي نيالا والمريخ الأبيض، والمستوى الثالث هلال الساحل بورتسودان والفلاح عطبرة والأهلي الخرطوم وهلال المناقل، والمستوى الرابع أم مغد الكاملين والأهلي مروي والرابطة كوستي وهلال الفاشر، والمستوى الخامس الشرطة القضارف وكوبر الخرطوم وحيدوب النهود والسهم الدامر، والمستوى السادس الفجر الأبيض والتقدم بورتسودان والمريخ كوستي والهلال كريمة.

والمعايير التي اتخذتها اللجنة في التصنيف بهذه المستويات هي نتائج الأندية في الموسم السابق، وتم تصنيف السهم الدامر في المستوى الخامس باعتباره أول المتأهلين للممتاز من الدوري العام.

ووافقت اللجنة على مشاركة أي نادٍ بالممتاز في الدوريات الخارجية إن رغب في ذلك مع الالتزام باللعب في الدوري الممتاز المحدد له السابع من يناير 2026، ولن يتم استثناء أي نادٍ من المشاركة في أي مرحلة من مراحل المنافسة وعلى جميع الأندية توفيق أوضاعها للمشاركة في الدوري في الموعد المحدد للدوري الممتاز.

وقررت اللجنة إجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز في ديسمبر 2025.

كما ناقشت اللجنة منافسة الدوري العام المُـؤهِّل للممتاز، وقرّرت اللجنة انطلاقة المرحلة الثانية للمنافسة يوم 28 نوفمبر 2025 وتنتهي في نهاية ديسمبر 2025.

واتخذت اللجنة المنظمة نفس المعايير في تصنيف أندية الدوري العام، وصنّفت الأندية الموجودة حالياً والمستثناة بموجب اللائحة والتي ستشارك في المرحلة الثانية إلى ثلاثة مستويات تم تصنيفها حيث ان المستوى الأول نادي حي العرب بورتسودان والأهلي شندي والمريخ نيالا، المستوى الثاني النهضة الدمازين والنيل المناقل والأهلي الأبيض والمستوى الثالث الأهلي نيالا والمريخ بورتسودان والمريخ خشم القربة، والتصنيفات من المستوى الرابع وحتى المستوى التاسع سيتم تحديدها بعد نهاية المرحلة الأولى من المنافسة التي ستلعب في المناطق وفق معايير فنية، منها مستوى الفريق في الموسم السابق، ومستوى المنطقة والمشاركات السابقة وأندية المنطقة في الدرجة الممتازة.

وناقشت اللجنة منافسة كأس السودان وقرّرت مخاطبة الاتحادات المحلية لتسمية أبطال كأس السودان في أو قبل 15 نوفمبر 2025 في حالة تنظيم المنافسة المحلية، وإذا لم يتم تنظيم منافسة محلية تسمية آخر بطل محلي لمنافسة كأس السودان المحلية وسيشارك من كل منطقة جغرافية في النظام الأساسي ناديان يمثلان المنطقة الجغرافية في منافسة كأس السودان، وتقرر أن تلعب المنافسة قبل نهاية الفترة الأولى لتحديد ستة عشر نادياً يتأهلون للدور ربع النهائي للمنافسة.

كما قررت اللجنة المنظمة قيام منافسة للفئات السنية وستنظم عبر المناطق الجغرافية المحددة في النظام الأساسي، أي منطقة جغرافية من المناطق الثماني تقدم بطلين عن المنطقة بعد منافسة تنظم في المنطقة الجغرافية، وعلى أي اتحاد محلي في المنطقة الجغرافية يقدم بطلاً تحت سن 17 وتحت سن 20 عاماً، وفي حالة عدم وجود منافسة في الاتحاد المحلي ينشئ منتخبا تحت 17 ومنتخب تحت 20 عاماً يشارك به في منافسة المناطق وبعد تحديد الستة عشر فريقاً من المناطق الثماني يُضاف إليها أندية الدوري الممتاز الفئات السنية، تلعب منافسة واحدة بالتجميع لتحديد البطل والغرض من هذه المنافسة استكشاف لاعبين لرفد المنتخبات الوطنية السنية باللاعبين من كل مناطق السودان وتسهيل عملية الاختيار للمنتخبات، وهذه المنافسة ستكون بتنسيق تام مع لجنة المنتخبات الوطنية.

ونظرت اللجنة في الطلبات التي تقدّم بها عدد من أندية الدوري العام لتعديل موعد المنافسة، وقرّرت اللجنة رفض الطلبات، وأكّدت على قيام المنافسة في موعدها وفق البرنامج الصادر منها. وناقشت اللجنة، اللائحة المالية لمنافسات الاتحاد السوداني وإجازة اللائحة وقدمت توصية لمجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم لإجازتها.

سونا