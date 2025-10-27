سيطرة عربية.. الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تتضح ملامح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أكثر بعد اكتمال أغلب مواجهات الدور التمهيدي الثاني للموسم الحالي حيث ضمنت 14 ناديا تأهلها، فيما بقي مقعدان سيحسمان قريبا.

وتأهل النادي الأهلي المصري إلى دور المجموعات بعد فوزه على إيغل نوار البوروندي بنتيجة إجمالية (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، السبت الفائت، ليواصل الفريق الأحمر مشواره نحو اللقب القاري الذي يحمل رقمه 12.

كما حسم الهلال السوداني بطاقة العبور بعد تفوقه على البوليس الكيني، حيث فاز ذهابا (1-0) وإيابا (3-1)، ليصعد بمجموع المباراتين (4-1).

وحقق سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية تأهلا تاريخيا إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أطاح بفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مفاجأة كبرى.

وانتهى مجموع المباراتين بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم لوبوبو التأهل بركلات الترجيح (5-4).

وما زال مقعدان في دور المجموعات لم يحسما بعد، إذ تعادل بيراميدز المصري في لقاء الذهاب أمام التأمين الإثيوبي (1-1)، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة الخميس المقبل في 30 أكتوبر بالقاهرة.

بينما يلتقي نهضة بركان المغربي مع الأهلي الليبي لتحديد المتأهل الأخير.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025–2026 ستقام في 3 نوفمبر المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025–2026:

– الأهلي (مصر)

– الهلال (السودان)

– سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

– باور ديناموز (زامبيا)

– سيمبا (تنزانيا)

– يانج أفريكانز (تنزانيا)

– ريفرز يونايتد (نيجيريا)

– بترو أتلتيكو (أنغولا)

– شبيبة القبائل (الجزائر)

– مولودية الجزائر (الجزائر)

– الجيش الملكي (المغرب)

– الترجي (تونس)

– صن داونز (جنوب إفريقيا)

– الملعب المالي (مالي)

-(بيراميدز أو التأمين الإثيوبي)

-(نهضة بركان المغربي أو الأهلي الليبي)