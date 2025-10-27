مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن طلبت منه العودة.. مقاتل بالقوات المشتركة يبعث برسالة مؤثرة لوالدته : (لن أعود قبل أن أخذ بثأر رفاقي وأنا الشهيد الحي والبعشق تراب بلدي)

2025/10/27
bccf89d5 a823 49f8 904e 2890853c266c

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر حمل رسالة من أحد المقاتلين بالقوات المشتركة بمدينة الفاشر, بإقليم دارفور, غربي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقاتل بعث برسالته لوالدته التي طالبته بالعودة إليها وترك القتال عقب انفجار الأوضاع في الفاشر, قبل أيام من سقوطها في يد قوات الدعم السريع.

المقاتل عبر عن شوقه لوالدته طالباً منها العفو ومؤكداً لها استحالة عودته وترك زملائه ورفاقه في ميدان القتال وقبل الأخذ بثأر أخوانه الشهداء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقاتل وصف نفسه بأنه الشهيد الحي الذي يعشق تراب بلده ويعشق الوطن السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/27