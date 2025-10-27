تفاصيل استشهاد المراسل الحربي آسيا الخليفة.. لجأت لمبنى مفوضية العون الإنساني بعد أن اشتد بهم الخناق والمليشيا طالبت بتسليمها لكن زملائها رفضوا ودافعوا عن شرفها حتى استشهدوا جميعا

كشفت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, تفاصيل استشهاد الشاعرة, والمراسل الحربي, آسيا الخليفة, على يد مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن آسيا الخليفة, كانت قد استشهدت أمس الأحد, بعد اقتحام مليشيا الدعم السريع, لمدينة الفاشر.

وكانت الشهيدة مرابطة منذ فترة مع القوات المشتركة, بالفاشر, وظلت ترسل الأخبار والإحداثيات من شمال دارفور, وتطمئن الشعب عن ما يحدث بالمدينة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن صفحات أكدت أن آسيا الخليفة, وزملائها لجأوا لمبنى مفوضية العون الإنساني, بالفاشر, بعد أن ضاق بهم الخناق.

وأكدت ذات الصفحات أن المليشيا بعد مداهمتها مباني مفوضية العون الإنساني, طلبت من زملاء الشهيدة تسليمها لهم, إلا أن زملائها رفضوا ودافعوا عن شرفها حتى استشهدوا جميعا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين