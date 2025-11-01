“أنت أجير”.. الغرافة يدخل على خط المواجهة بسبب مشادة الخليفي والكعبي في الكاس

أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى الذوق العام ولا يليق بجهة إعلامية مرموقة.

وكان محلل قنوات الكاس ماجد الخليفي، قد دخل في مشادة مع محمد الكعبي مسؤول التسويق بنادي الغرافة، بعدما قال الخليفي أن الكعبي “أجير” في فريق الغرافة وهو ما رفضه الأخير مما تسبب في مشادة بين الطرفين.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن ما جرى لا يعكس روح الاحترام والمهنية التي يفترض أن تسود الوسط الرياضي، مشيراً إلى أن ممثل النادي، محمد سعيد الكعبي، يُعد من الكفاءات القطرية الشابة التي تعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة الرياضة.

ودعت إدارة الغرافة القائمين على القناة إلى مراعاة آداب الحوار مستقبلاً والارتقاء بالمضمون الإعلامي بما ينسجم مع الصالح العام للرياضة القطرية، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، لا سيما في كرة القدم.

الشرق القطرية