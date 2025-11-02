«نفسي أشوفه».. خالد الغندور يسخر من نجم الأهلي

سخر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من أحد لاعبي الأهلي، وذلك على خلفية عدم ظهوره بالشكل المتوقع منه، خلال الفترة الماضية.

ووجه الغندور رسالة بشأن التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، الذي انضم لصفوف القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكتب الغندور عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «نفسي أشوف بن رمضان قبل ما ييجي رمضان».

وتعادل الأهلي في آخر مواجهاته ببطولة الدوري، أمام بتروجت، أمس الأول الأربعاء، بالجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة عن صدارة سيراميكا كليوباترا.

المصري اليوم