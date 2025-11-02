سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد

يبدو أن الصراع التاريخي بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لم ينته بعد، بل يدخل فصلاً جديداً مع اقتراب النجم البرتغالي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في عالم كرة القدم، يتمثل في تسجيل ألف هدف رسمي خلال مسيرته المذهلة.

فقد بات رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، على بعد نحو 50 هدفاً فقط من بلوغ هذا الرقم الأسطوري، وهو ما يدفعه لمواصلة اللعب رغم مسيرته الطويلة التي حطم خلالها كل الأرقام القياسية تقريباً.

ويؤكد المراقبون أن تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة التتويج لمسيرة أحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

ورغم تفوق رونالدو العددي، فإن المقارنة بينه وبين ميسي لا تزال مستمرة، إذ يرى كثيرون أن النجم الأرجنتيني أكثر اكتمالاً من حيث الأداء الفني وصناعة اللعب ومع تجديد ميسي عقده المفاجئ مع إنتر ميامي الأميركي حتى ديسمبر 2028، يبدو أن “البرغوث” لا يفكر في الاعتزال قريباً، مما يطيل عمر المنافسة الأسطورية بين النجمين إلى ما يقارب ربع قرن من الزمن.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن قرار ميسي بالاستمرار حتى سن الـ41 أثار دهشة الجماهير والمحللين، خاصة أنه اختار البقاء في الدوري الأميركي الذي يمنحه فرصة الحفاظ على لياقته دون إجهاد البطولات الأوروبية الكبرى.

وقدم ميسي موسما لافتا مع فريقه بتسجيل 39 هدفا في 44 مباراة، ليؤكد أنه ما زال قادرا على الإبهار، مع احتمال عودة زميله السابق نيمار للانضمام إليه ولويس سواريز لإحياء ثلاثي “MSN” الشهير.

أما نيمار، الذي عاد إلى سانتوس البرازيلي مطلع 2025، فلا يزال يعاني من الإصابات المتكررة، وقد يكون انتقاله إلى الدوري الأميركي خياراً استراتيجياً إذا أراد المشاركة في مونديال 2026، إلى جانب استفادته من الزخم الإعلامي هناك.

على الجانب الآخر، يواصل رونالدو التألق مع النصر السعودي، مسجلاً 105 أهداف في 118 مباراة منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، بعد مسيرة حافلة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

في المقابل، يمتلك ميسي 891 هدفاً في مشواره الاحترافي، بينما وصل رونالدو إلى 950 هدفاً، ما يجعله الأقرب لدخول التاريخ كأول لاعب يتجاوز حاجز الألف.

وتشير تقارير إلى أن “الدون” قد يؤجل اعتزاله إلى ما بعد عام 2027 إذا شعر بأن ميسي يقترب من معادلته، حفاظا على لقبه كأفضل هداف في تاريخ اللعبة.

أما الأرقام الدقيقة فتوضح حجم إنجاز كلا منهما:

رونالدو 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة، 145 مع مانشستر يونايتد، 450 مع ريال مدريد، 101 مع يوفنتوس، 106 مع النصر، و143 مع منتخب البرتغال.

ميسي 672 هدفاً مع برشلونة، 32 مع باريس سان جيرمان، 73 مع إنتر ميامي، و114 مع منتخب الأرجنتين.

صدى البلد