ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها

2025/11/03
hanalzahid
هنا الزاهد

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة حب لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت هنا الزاهد :لدي أم تعادل ألف نجمة في السماء.

وكانت قد حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” الحكاية ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”.

وقالت هنا الزاهد، :” ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم “.

وتابعت هنا الزاهد :” فيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني “.

وأوضحت هنا الزاهد:” فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده “.

واكملت هنا الزاهد :” لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا “.

ولفتت هنا الزاهد :” مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل “.

 

