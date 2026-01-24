محمد ممدوح: منى زكي أستاذة وفيلم الست عجبني جدا

حل الفنان محمد ممدوح، ضيفا على برنامج رايح ولا جاي فى الراديو 9090، حيث تحدث عن الفنانة الكبيرة مني زكي.

وقال محمد ممدوح: مني زكي أستاذة كبيرة ، وفيلم الست عجبني جدًا واطلب من الجمهور بأنه يسيب المساحة للممثل يجرب حقك يعجبك أم لا ولكن من حقها تعمل اللى تحبه وتجرب .

وتابع محمد ممدوح حديثه عن مني زكي قائلًا: انه يشعر كممثل بما تمتلكه من موهبة كبيرة واحترافيه حينما يقف أمامها وانه ذات مرة شعر بقشعريرة من قدراتها وتوقف فى المشهد عن التمثيل .

وكان آخر أعمال الفنان محمد ممدوح هو فيلم السادة الأفاضل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.

كما يشارك في بطولته ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

صدى البلد