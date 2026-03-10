حنان ترك تتحول لطفلة في فيديو طريف مع ابن شقيقها

شارك مصطفى ترك، نجل شقيق الفنانة حنان ترك، مقطع فيديو طريف على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهما يتجولان في الشارع مستخدمين فلتر حول وجهيهما إلى أطفال، في لقطة مرحة وأضفت اجواء من الطرافة على المشهد.

وخلال الفيديو، ظهرت حنان ترك تمازح مصطفى بقولها: “يامصطفى”، ليرد عليها بنبرة مرحة وكأنهما يلعبان أطفال، ما جعل المقطع أكثر خفة وظرافة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبر الكثيرون عن اشتياقهم لرؤية الفنانة مجددا، فيما أشاد آخرون بخفة ظلها وروح الدعابة التي تظهر بها.

المصري اليوم