بالأبيض.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة جذابة لافتة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض ، ليكشف عن أناقتها وجمالها.

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

صدى البلد