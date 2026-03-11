روضة الحاج: ما زال وجهُكَ كالكتابِ يقولُ لي كُلَّ الذي تُخفيه قبلَ إبانتِكْ

ثقافة وفنون
روضة الحاج: ما زال وجهُكَ كالكتابِ يقولُ لي كُلَّ الذي تُخفيه قبلَ إبانتِكْ
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
صمت فصيح
أظننتَ صمتَكَ حيلةً
تُنجيكَ؟
يا لبرائتِكْ !!
أنا مذ عرفتُكَ
ما أجدتُ
سوى الهوى
وقراءتِكْ
ما حاجتي لتقولَ؟
لي لغةٌ
وصلتُ
بسرِّها لقرارتِكْ
بيني وبينكَ سرمدٌ
لا ينتهي
لم يبتدِىءْ
سرٌ يُلخِّصُ لي
غموضَ حكايتِكْ
في برزخِ الأرواحِ
إذ كُنَّا معاً
في النورِ نسبحُ
قبلَ جُرمِ جنايتِكْ
قبلَ النزولِ عقوبةً
للتيهِ
قبلَ غوايتِكْ
أظننتَ صمتكَ حيلةً؟
يا للفداحةِ
يا لثِقْلِ ظِنانتِكْ !
ما زال وجهُكَ
كالكتابِ
يقولُ لي
كُلَّ الذي تُخفيه
قبلَ إبانتِكْ
فاصمتْ
فصمتُكَ مفصحٌ
كإشارتِكْ!!
رصد – “النيلين”