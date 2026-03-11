لافتات «الفن مش رسالة» على شواطئ الإسكندرية تثير الجدل.. رشا العدل: مين صاحب الإعلان وإيه هدفه؟

نشرت رشا سامي العدل، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه عدد من اللافتات الإعلانية المنتشرة على شاطئ الإسكندرية، مكتوب عليها عبارة «الفن مش رسالة».

وعلقت رشا سامي العدل على الفيديو معبرة عن استغرابها من مضمون تلك اللافتات، حيث كتبت: «الفن طول عمره رسالة سواء تمثيل رسم نحت شعر إلخ رغم أنف أي حد».

وتساءلت العدل عن الجهة المسؤولة عن تلك الإعلانات والهدف منها، قائلة: «مين صاحب الإعلان ده وإيه هدفه؟»، في إشارة إلى رفضها للفكرة التي تحملها العبارة المتداولة على اللافتات.

وسرعان ما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وسط حالة من الجدل والتفاعل حول مضمون الإعلان والرسالة التي يحاول إيصالها.

المصري اليوم