رانيا محمود ياسين: دراستي لعلم النفس أفادتني في بيت بابا..!

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن دراستها للسلوك النفسي ومدارس الطاقة أفادتها أثناء تقديمها دورها في مسلسل بيت بابا.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد: ضفت بعض الأشياء الخاصة بدراستي للسلوك النفسي في بعض مشاهد مسلسل بيت بابا، فالدراسة أفادتني في فهم الشخصية التي ألعبها، وطريقها تعاملها مع المرضي.

مسلسل “بيت بابا” من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

يُشارك في مسلسل “بيت بابا” بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

صدى البلد