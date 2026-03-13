ياسمين عبد العزيز تعلن الصدارة العالمية لمسلسل “وننسى اللي كان”

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدر مسلسل “وننسى اللي كان” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عالميا على منصة شاهد.

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن هذا الإنجاز عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث علقت على تصدر المسلسل لقوائم المشاهدة، مشيرة إلى أن العمل يواصل الحفاظ على صدارته العالمية على منصة “شاهد”، ويواصل نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلا واسعا من الجمهور، مع تصاعد الأحداث الدرامية التي تجمعها بالنجم كريم فهمي.

مسلسل “وننسى اللي كان”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز كل من شيرين رضا وخالد سرحان ومحمد لطفي وإدوارد وسينتيا خليفة ومنة فضالي وإنجي كيوان، إلى جانب عدد من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول فنانة شهيرة تواجه سلسلة من الأزمات المعقدة في حياتها الشخصية والمهنية، لتجد نفسها في صراعات متشابكة مع عائلتها والمحيطين بها، بالتزامن مع تعرضها لمكائد ومحاولات استغلال تستهدف تشويه صورتها والضغط عليها نفسياً، ما يكشف خفايا العلاقات والضغوط التي تحيط بحياة النجوم.

