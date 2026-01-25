أول ظهور لـ لقاء الخميسي وزوجها بعد الصلح بينهما

شاركت الفنانة لقاء الخميسى جمهورها ومتابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، فى أول ظهور لهما معًا بعد الصلح بينهما.

وظهرت لقاء الخميسى فى الصورة برفقة الفنان خالد سليم وزوجته، وذلك خلال حضورهما إحدى الحفلات، حيث لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وكانت حسمت الفنانة لقاء الخميسى الجدل حول انفصالها عن محمد عبدالمنصف، بعد أنباء زواجه من سيدة غيرها ثم انفصاله عنها، التى انتشرت على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، والتزمت «لقاء» الصمت.

ونشرت عبر حسابها الرسمى بـ«إنستجرام» فيديو يجمعها بزوجها عبدالمنصف، وأطفالهما، فى إشارة إلى أنها لم تنفصل عنه كما أُشيع، ووجهت رسالة لكل سيدة تتابعها حتى تحافظ على منزلها وعائلتها.

وكتبت «لقاء» معلقةً على الفيديو: «الدنيا بتختبرنا دايمًا وأبدًا، أيام بتسعدنا وأيام يتبعدنا وتزعلنا وتجرحنا.. وبنتوه مع نفسنا.. الحكمة بتظهر من قلب الحزن.. وبنقعد نفكر إيه الصح وإيه الغلط وهل اللى عدينا بيه شر ولا خير».

واستكملت: «مفيش حد ما بيغلطش، بس القوى الحقيقى بيعترف بالغلط وبيرجع لصوابه. ربنا فتحلنا باب المغفرة والسماح.. شكرًا من قلبى لكل إنسان دعمنى ووقف جنبى وطبطب عليا وشكرًا لكل أصدقائى المقربين اللى وقفوا جنبى وكل من دعمنى من أصدقاء السوشيال ميديا اللى نوروا حياتى بالمحبة وطبطب على قلبى ودعالى دعوة حلوة».

وأردفت: «آخر حاجة هاقولها، أسهل حاجة فى الدنيا هدم البيوت العمرانة وأقوى حاجة فى الدنيا إننا نحافظ على حياتنا ونحارب على بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام.. كلنا بنغلط، وبنندم ونرجع لصوابنا.. ونرجع ببداية جديدة مليانة شغف وحب وسلام وراحة بالحب».

واختتمت «لقاء» موجهةً رسالة لكل السيدات: «لكل ست وربة منزل حافظى على بيتك وعائلتك بكل قواكى وأوعى تدى الفرصة لأى إنسان إنه يهدم بيت العيلة. بحبكم من كل قلبى أصدقائى وعيلتى الكبيرة».

