السعودية.. الكهرباء توقع اتفاقيات بـ 4 مليارات دولار

وقَّعت الشركة السعودية للكهرباء مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجيَّة مع عددٍ من الجهات التمويلية والتقنية المحليَّة والدوليَّة، بقيمة تجاوزت (4) مليارات دولار، وذلك ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء واستدامتها من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتسريع تنفيذ المشروعات الإستراتيجيَّة في مجالات الطاقة والبنية التحتيَّة، بما يعكس ثقة المؤسسات العالميَّة في متانة الشركة ودورها المحوري في تمكين صناعة الكهرباء ضمن منظومة الطاقة الوطنيَّة، وإسهامها في تحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030.

ووقَّعت الشركة اتفاقيَّة تمويل دولية بقيمة (3) مليارات دولار بمشاركة مجموعة من البنوك العالمية، من بينها: بنك الصين للإنشاءات، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك قوانفا الصيني، وشركة الصين مينشنغ المصرفية المحدودة، وبنك ميرشنتس الصيني، وبنك شرق آسيا، وبنك آي أن جي، وبنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة التمويل الدولي لدعم مشروعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتطوير البنية التحتية الكهربائيَّة.كما وقّعت الشركة اتفاقية إطارية للتمويل بقيمة مليار دولار مع وكالة الصادرات السويسرية (SERV)، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB)، لدعم مشروعات الشركة الإستراتيجيَّة عبر تمويل وكالات ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنويع قنوات التمويل وتحسين كفاءة رأس المال العامل.

