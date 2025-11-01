الخارجية السودانية تنفي وجود أزمة داخلية وتشجب الاشاعات الكاذبة

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسودان وجود أي أزمة داخلية تتعلق بإقالة وكيل الوزارة المكلف، تتعلق بقرار طرد موظفي برنامج الغذاء العالمي من السودان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير جمال مالك أن المعلومات التي تداولها احد الصحفيين في تغريده له غير صحيحة البته، ولم يتوخى فيها الدقة والمهنيه.

وقال ان اتخاذ القرارات يتم عبر تنسيق تام بين مؤسسات الدولة المعنية، وان الوزارة خاضعة للهيكل الوظيفي والتسلسل الهرمي داخل المؤسسة، داعيا وسائل الإعلام للتحري عن الدقة في نقل المعلومات وتفادي الإشاعات الكاذبة.

وفيما يلي نص النفي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

نفي

تعقيباً على ماورد في تغريدةٍ لأحد الصحفيين بوجود أزمة داخلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تتعلق بإقالة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلّف، وربطها بقرار طرد موظفي برنامج الغذاء العالمي من السودان، يوضّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المعلومات التي تدوالها هذا الصحفي غير صحيحة البته، ولم يتوخى فيها الدقة والمهنيه، و ينفي الناطق الرسمي نفياً قاطعاً بوجود أي أزمة داخلية، ويوضح أن طريقة إتخاذ مثل هذه القرارات تتم عبر تنسيقٍ تام بين مؤسسات الدولة المعنية، وبالطرق المؤسسية المتعارف عليها بالدولة والإجراءات الرسمية التي لم يتبعها وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كغيرها من مؤسسات الدولة، خاضعة للهيكل الوظيفي والتسلسل الهرمي داخل المؤسسة.