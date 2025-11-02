محمد صلاح: ليفربول يشهد موسماً صعباً بعد انضمام لاعبين جدد

أكد هداف ليفربول محمد صلاح حاجة اللاعبين الجدد الذين وصلوا إلى الفريق، إلى مزيد من الوقت للتكيّف مع أجوائه والدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0، فأنهى الفريق سلسلة من 4 هزائم متتالية بالدوري.

وقال محمد صلاح لقناة TNT Sports بعد تسجيله الهدف الرقم 250 مع ليفربول: “من المهم جداً الفوز اليوم أمام أستون فيلا، خسرنا بعض المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. أنا سعيد بعودتنا إلى المسار الصحيح الآن”.

وأضاف: “الفوز دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة، إنه موسم صعب جداً بالنسبة إلينا، بعد انضمام بعض اللاعبين الجدد”.

واستدرك صلاح رافضاً انتقاد الصفقات الجديدة، بقوله: “إنهم لاعبون جيدون جداً، لكنهم بحاجة إلى وقت للتكيّف. خسرنا بعض اللاعبين أيضاً. يستغرق الأمر وقتاً للتكيّف ومعرفة أسلوب لعب بعضنا بعضاً، ولكن كل شيء سيكون على ما يرام”.

صلاح تطرّق إلى بلوغه الهدف الرقم 250 مع ليفربول ومعادلته رصيد مساهمات واين روني التهديفية مع نادٍ واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: “إنه شعور رائع أن أسجل أهدافاً مع نادٍ كبير كهذا، إنه أمر لا أعتبره مفروغاً منه، أنا فخور وسعيد جداً بهذا الإنجاز”.

الشرق