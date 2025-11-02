المنتخب يلتقي “عُمان” وديا بمسقط 14 نوفمبر

اعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، عن مواجهة ودية تجمعه بمنتخبنا السوداني “صقور الجديان”، في الرابع عشر من نوفمبر المقبل بالعاصمة مسقط.

ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره اللبناني في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني اكد في تصريحات إعلامية سابقة ان معسكرا إعداديا سيسبق لقاء اللبناني سيكون في المغرب كما اعلن عن مواجهتين إعداديتين امام المنتخب الليبي في ذات توقيت المباراة المعلنة امام المنتخب العُماني.

