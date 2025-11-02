إبراهيم بقال يعرف نفسه بأنه فريق دعم تائب ووالي ولاية الخرطوم السابق في عهد الامكعوكات ويؤكد: “ماشي البورت بصورة رسمية عبر معالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حفظه الله ورعاه”

سخر الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, من إعلام المليشيا التي أعلن انسلاخه عنها قبل فترة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب “بقال”, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, سخر فيها من ردة فعل إعلام المليشيا.

واستغرب “بقال”, الذي عرف نفسه بأنه “فريق دعم تائب ووالي ولاية الخرطوم السابق في عهد الامكعوكات”, من إستعجال ناشطو المليشيا على عودته للسودان.

وكتب الصحفي في تدوينته التي نقلها محرر موقع النيلين: (البحر رااايق والقعونج متضايق.. •شايف الجنجويد مستعجلين شديد أكتر مني انا ويقولوا امشي بورتسودان كن تقدر..

• أنتو مستعجلين لشنو يا جنجا ؟ نخليكم زي دا بس تتعذبوا وتتجننو وتتحرقو وبي راحتي بمشي البورت ..

• أنتو مفتكرين القصة دي صعبة وكاتلكم الشوق …

• يكفي اني ماشي البورت بصورة رسمية عبر معالي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حفظه الله ورعاه وعبر القوات المسلحة صمام أمان البلاد والعباد والاستخبارات العسكرية والامنية واجهزة الدولة الرسمية التي أصدرت لي ( جواز سفر رسمي ) .. عارفين يعني شنو جواز سفر رسمي !؟ طبعاً ما بتعرفو يا جنجا .

• واولي الخطوات كانت تنسيق رسمي عبر سفارة جمهورية السودان في انجمينا تشاد ، عارفين يعني شنو سفارة يا جنجويد ، السفارة في أي بلد هي بتمثل الدولة رسمياً والسفير يمثل الرئيس لكن انتو جنجا أميين وجهلاء ما بتفهمو ..

• ثاني الخطوات السفر من إنجمينا الي مطار أسطنبول تركيا يومين ومنها غادرت إلي مطار القاهرة مصر وتم إستقبالي بواسطة سفارة جمهورية السودان في مصر ، عارفين يعني شنو سفارة ولا ما عارفين ؟ السفارة في مصر هي بتمثل الدولة رسمياً .

• ثم الخطوة الاخيرة هي الوجهة لبورتسودان بعد أكتمال كافة الترتيبات والاجراءات منها أصدار قرار العفو العام وترتيبات أخري . فما تستعجلوا يا جنجويد نحن نعمل وفق ترتيبات زمنية تقررها الدولة ..).