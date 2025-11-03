ترقب لـ”القمة” في كيغالي.. استفسار عن الأزياء و “آلاف الدولارات” في انتظار “قطبي أمدرمان”

حالة من النشاط والترقب الكبير الذي ينتظر به الجمهور الرواندي الرياضي بداية ظهور “القمة السودانية” في الدوري الممتاز الرواندي، والذي يتوقع ان يكون بداية من الأسبوع السابع في منتصف نوفمبر الجاري، وهو ذات الترقب الذي استقبلت به ذات الجماهير موافقة الاتحاد المحلي على مشاركة الناديين.

وسيكون ملعب “اماهورو” التي تعني السلام باللهجة المحلية في رواندا “كيني رواندا” ارضاً افتراضية للأندية السودانية، وهو الملعب الذي تم افتتاحه بعد التجديد في العام السابق بمنطقة “ريميرا” بالعاصمة كيغالي، وهي المنطقة المعروفة بتواجد السودانيين فيها بأعداد كبيرة خاصة وان هناك منطقة معروفة بتجمع السودانيين لأنها تضم عدد من المحال والمطاعم السودانية بالقرب من الملعب الرئيسي.

وبدأت الجماهير الرواندية والسودانية المتواجدة في كيغالي، رحلة البحث عن الأزياء الخاصة بالناديين السودانيين “المريخ والهلال” حيث يتواجد عدد كبير من الشباب السوداني بغرض الدراسة وكذلك عدد كبير من الأسر السودانية التي نزحت لرواندا بعد الحرب، وهو ما يشير إلى ان إقبالا كبيرا سيكون على اقتناء شعارات الأندية السودانية في كيغالي.

وتعرف الملاعب الرواندية بالحضور الجماهيري الكبير في المباريات التي يكون طرفها احد الأندية الكبيرة، وكذلك في المباريات الكبيرة، كما ان الأندية في الأقاليم تجد دعما كبيرا من سكان المنطقة، وهو ما يشير إلى ان “خزينة” ناديي القمة ستنتعش من المشاركة في الدوري الرواندي خاصة وان الاتحاد الرواندي اعلن عن نسبة 50% لاي نادي من شباك التذاكر في حال اقامة المباراة على ارضه.

وتتمتع اندية الجيش ورايون والبوليس ومارينز بشعبية كبيرة في رواندا، وتشهد مبارياتهم حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة وأنها تقام على ملعب اماهورو الذي يسع لـ 46 الف متفرج.

وعلى الرغم من ان تعرفة الدخول للمباريات ليست عالية حيث لا تزيد عن ما يعادل 2 دولار للمساطب الشعبية إلا ان مباراة مثل مباراة الجيش ورايون في الموسم السابق حققت رقم قياسي في الدخل بلغ 125 الف دولار، حيث ان الدخول للدرجات الاولى والثانية يعتبر أغلى سعرا.

نادينا