قرعة أبطال أفريقيا: الهلال السوداني مع صن داونز ومولودية الجزائر والأهلي مع الجيش الملكي المغربي

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهات مثيرة ومرتقبة لتحديد الفرق المشاركات الصاعدة إلى دور الثمانية.

وأجريت القرعة، اليوم الإثنين في مدينة جوهانسبرج، وأسفرت عن مواجهات مثيرة ومجموعات قوية.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي – بيراميدز المصري – ريفرز يونايتد النيجيري – باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي المصري – يانج أفريكانز التنزاني – الجيش الملكي المغربي – شبيبة القبائل الجزائري

المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الهلال السوداني – مولودية الجزائر -سان ليبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنجولي – الملعب المالي

تعد بطولة دوري أبطال أفريقيا، واحدة من أعرق وأقوى المسابقات الكروية على مستوى القارة السمراء، إذ تمثل قمة المنافسة بين أندية القارة الأفريقية التي تسعى كل عام لاعتلاء منصة التتويج القاري والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وتحظى البطولة بمكانة كبيرة لدى الجماهير الأفريقية والعربية على حد سواء، نظرًا لما تحمله من مواجهات نارية تجمع بين كبار القارة وأبطالها التاريخيين.

كووورة