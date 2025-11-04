عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة في التاسع من سبتمبر الماضى، وبعد مرور أكثر من شهر أظهرت الأقمار الصناعية تشغيل تحريبى لأحد توربينات الجانب الأيمن في 12 أكتوبر الماضى وغلق بوابات المفيض، ولم يستمر في الأيام التالية، وسريعا تم فتح إحدى بوابات المفيض.

وأضاف شراقي عبر حسابه على فيسبوك، أن 2 نوفمبر 2025 تشغيل تجريبى آخر لأحد توربينات الجانب الأيسر، وغلق بوابة المفيض العلوى كما حدث سابقا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تفتح مرة أخرى في حالة استمرار توقف التوربينات، حيث أن الايراد الحالى حوالى 120 مليون م3/يوم، سينخفض إلى 50 مليون م3 بنهاية الشهر، وهو أعلى من قدرة تشغيل توربين أو إثنين لعدة ساعات يوميًا.

ولفت، أن المياه تأتى للسودان ومصر سواء من التوربينات أو من بوابات المفيض، والسد العالى يستقبل الوارد من سد النهضة والمصادر الأخرى بكفاءة عالية والتخزين في أحسن حالاته.

المصري اليوم