بعد زواجه من منة شلبي.. أحمد الجنايني يحتفل بعيد ميلاده مع أبنائه

احتفل المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي، بعيد ميلاده مع ابنته ونجله من زوجته الأولى، في أول ظهور لهما معه بعد زواجه.

وظهر المنتج أحمد الجنايني برفقة ابنائه، وهما يحملان تورتة العيد ميلاد، في صورة شاركها عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، فيما حرص العديد من أصدقاؤه على تهنئته.

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني، كان وجه رسالة لزوجته الفنانة منة شلبي، حيث نشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام، وظهرت الأخيرة وهي تحمل جائزة الإنجاز الإبداعي للهرم الذهبي بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، وعلق على الصورة بقول: «للعالم هي نجمة، أما بالنسبة لي فهي كل شيء».

وكانت علقت منة شلبي عبر حسابها الشخصي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، ونشرت منة عبر منصة «فيسبوك»، منشور كتبت فيه: «ها وقد اتممنا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي»؛ معلنة زواجها رسميًا، بعد سلسلة من النفي ورفض التعليق على أنباء الزواج وتسريب وثيقة عقد القران.

المصري اليوم