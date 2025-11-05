مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الافريقي يدعو لتجفيف منابع دعم المليشيا وتصنيفها ككيان إرهابي

عقد سفير السودان باثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي الزين ابراهيم حسين مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة السودانية باديس ابابا الثلاثاء حضره عدد من اجهزة الاعلام العالمية والمحلية، حمل من خلاله الاسرة الدولية والاقليمية المسؤولية في تشجيع المليشيا الارهابية المدعومة من ابوظبي على ارتكاب الجرائم والفظائع المروعة بمدينة الفاشر وعدد من المدن والقرى السودانية .

ودعا السفير لوقف الانتهاكات عبر تجفيف منابع الدعم ومصادر السلاح للمليشيا الإرهابية ودعا المجتمع الدولي الى تصنيف المليشيا باعتباها كيانا ارهابيا، وحذر من انتقال عدوى استجلاب المرتزقة والمقاتلين الاجانب الي القارة الافريقية.

كما وجه صوت لوم للاتحاد الافريقي لتعليقه نشاط السودان مما أدى إلى اضعاف المبادرة الافريقية الخاصة بمبدأ حلول افريقية للقضايا الافريقية، وافسح المجال للقوى الخارجية للتدخل بصورة سالبة في الشأن السوداني .

وأكد السفير الزين ابراهيم ان السودان وشعبه قادران على رد العدوان وإعادة بناء السودان والنهوض به، خاصة بعد ان تم اعلان التعبئة العامة داخل السودان لمجابهة هذا العدوان .

واستعرض السفير خلال المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو تظهر الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي والإنساني وجرائم القتل الجماعي التي نفذتها المليشيا المتمردة عند دخولها مدينة الفاشر وبارا ومناطق اخرى ضد المدنيين العزل.