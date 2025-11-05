والي نهر النيل يفتتح عدداً من المصانع بمحلية بربر دعماً للنهضة الصناعية والتنمية المحلية

افتتح والي نهر النيل د. محمد البدوي أبوقرون الثلاثاء عدداً من المصانع بمحلية بربر، شملت مصانع للبلاستيك والأحذية وكوابل الكهرباء والزيوت وتشكيل المعادن، بحضور وزير الاستثمار والمدير التنفيذي للمحلية.

وأكد الوالي أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للنهضة الصناعية والتنموية، مشيداً بدور المحلية في دعم المجهود الحربي وتأمين المرافق الإنتاجية.

من جانبه أوضح وزير الاستثمار أن بربر تشهد حراكاً اقتصادياً متنامياً، مؤكداً دعم الوزارة للمستثمرين .