سياسية

شاهد بالفيديو ماذا قال ياسر العطا بعد اجتماع مع قيادات المشتركة

2025/11/06
العطا
الفريق أول ياسر العطا
كلمة عضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية – الفريق أول ركن ياسر العطا لدى إجتماعه مع قيادات القوات المشتركة.
إعلام القوات المسلحة

