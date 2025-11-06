حملة مشتركة بين الخرطوم وجبل أولياء لضبط المخالفات والظواهر السالبة بشارع الهواء جنوب الخرطوم

نفذت السلطات بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء، الاربعاء، حملة مشتركة لإزالة المظاهر السالبة والعشوائيات بشارع الهواء شمال وجنوب خط السكة الحديد، وفي محاور سوق الأسماك قبالة السوق المحلي.

وتجيء الحملة انفاذًا لقرار لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، واستنادًا لتوصياتها خلال اجتماعها المنعقد في 6 أكتوبر الماضي والخاص بتجفيف بؤر الهشاشة الأمنية والعشوائيات بالمحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة كافة الأنشطة غير المنظمة والرواكيب والعشوائيات ومواقع بيع الشاي والأطعمة والأسماك خارج جملون السوق، فضلاً عن إغلاق جميع الأنشطة غير المصرح بها للعمل.

وأكد مدير إدارة المخالفات والتنظيم بمحلية الخرطوم، صالح سليمان عيسى، أن الحملة المشتركة مع الأجهزة المختصة بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء تعتبر الأكبر من نوعها من حيث كمية الأفراد والمجموعات والآليات المشاركة.

لافتًا إلى أن المنطقة التي استهدفتها الحملة تعتبر من أكبر مواقع المخالفات والتشوهات البصرية، بجانب أنها تمثل أحد بؤر الهشاشة الأمنية نسبة لوقوعها في منطقة تماس بين المحليتين.

مشيرًا إلى التزام إدارة المخالفات والجهات المشاركة الأخرى بعدم تجدد وارتداد المخالفات والظواهر السالبة بالمنطقة.