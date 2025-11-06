دولة جنوب السودان … عداوة مستمرة.. وصمت حكومي

⭕حالة محيرة تلك التي تميز حكومتنا السودانية في ظل صمتها وغضها الطرف عن الدعم الكبير الذي تقدمه دولة جنوب السودان لمليشيا الجنجويد الإرهابية.

⭕عدد كبير من المرتزقة الذين تم ضبطهم او قتلهم او من يتباهون عبر فيديوهات متعددة بمشاركتهم في القتال الي جانب مليشيا الجنجويد، حيث كانت تنشط مجموعات عديدة لجنوبين يحملون السلاح رفقة جنود المليشيا في مناطق شرق النيل وبالاخص الحاج يوسف وجبل أولياء ومناطق مختلفة من ولاية الجزيرة.

⭕ظهور الجنوبيين مع المليشيا لم يكن صدفة وانما جزء من مخطط كبير يقوده عمد وقادة كبار، تم اغراءهم بالأموال بواسطة دويلة الشر، التي ترعى الان معسكرات للمليشيا بجنوب السودان تتحدث التقارير عن تخريج ثلاث الف جندي خلال الأيام الماضية وهم جاهزون الان للدفع بهم في محاور القتال.

⭕حكومة جنوب السودان تعلم بكل ذلك، ولكنها لم تحرك ساكناً في منع تصدير المرتزقة الذين يقاتلون مع المليشيا ضد الجيش السوداني.

⭕والاسوء من ذلك ان حكومتنا لم تقم باستدعاء السفير الجنوب سوداني او تقم بتقديم احتجاج لدى دولة جنوب السودان عن ما يجري بأراضيها من عدوان علي الشعب السوداني.

⭕تغاضي حكومتنا وصمتها عن ما يتم من تجهيزات لدعم المليشيا بجنوب السودان، قد يكلف دولتنا الكثير ويطيل امد الحرب، خاصة إذا علمنا ان اكبر نسبة لمرتزقة يقاتلون في صفوف المليشيا هم من جنوب السودان.

⭕نتمنى أن تتحرك الحكومة في هذا الملف بسرعة لتضع حداً للتجاوزات المتكررة التي تحدث من الجماعات الجنوبية تجاه زعزعة الإستقرار ببلدنا الحبيب.

#حفظ الله السودان



✒️غاندي إبراهيم