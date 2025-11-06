رأي ومقالات

ربما المُسيّرات التي إستهدفت رؤوس الأفاعي بدارفور إنطلقت من قواعد تتبع لدولة الامارات

2025/11/06
= قبل أسابيع، كان الهالك قد هدّد باستهداف مطار أو طائرة أي دولة تتورط في الصراع، قائلا ً (ح يكون هدف مشروع)..

= وبالأمس، صرخوا، ثم تحدثوا عن إستهداف كبكابية وزالنجي بمسيّرات من (قاعدة خارجية)، أي غير سودانية ..

= و بما أن وعد الحُر دين عليه، فإن كان الهالك حُراً، وليس مملوكاً لكفيل، ليف بوعيده وتهديده..!!

(2)
= وبالمناسبة، لأول مرة منذ غدر آل دقلو بالجيش والشعب، اعترف وزير الدفاع الصومالي بطائرات تنطلق من “بوصاصو” إلى السودان..

= وبما أن للإمارات موانئ و مطارات وقواعد في بوصاصو، فربما المُسيّرات التي إستهدفت رؤوس الأفاعي بكبكابية و زالنجي إنطلقت منها .. ربما ..!!
الطاهر ساتي

