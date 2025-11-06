المركزي يعلن اصدار عملة ورقية جديدة من فئة الألفي جنيه والورقة الجديدة من فئة الخمسمائة جنيه

اعلن بنك السودان المركزي للجمهور أنه قد تم اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، وذلك بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة واستناداً إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤلياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتحمل الورقة المواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية :

– أبعاد الورقة: 160×72 ملم.

– مضمون الورقة: الثروة الحيوانية وآثار من الحضارات السودانية القديمة (معبد أبادماك).

– الألوان الأساسية للورقة: تدرجات الأخضر والأصفر.

– العلامة المائية: صقر الجديان كاملاً ورقم الفئة 2000.

تتضمن الواجهة الامامية: الثروة الحيوانية والزراعية ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.

الطباعة البارزة على الحيوانات وعبارتي (بنك السودان المركزي وألفا جنيه سوداني) ورقمي الفئة الأسفل والأعلى وعلامات المكفوفين بطرفي الورقة.

الواجهة الخلفية تتضمن معبد أبادماك من الحضارات القديمة.

الشريط التأمين: لامع ومتحرك بصرياً.

النظائر المتطابقة لوزة القطن.

الأرقام المتسلسلة في الواجهة الامامية.

كما أعلن البنك المركزي للجمهور أنه قد تم اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسمائة جنيه.

بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية:

– أبعاد الورقة: 156×66 ملم.

– مضمون الورقة: مقرن النيلين والقصر الجمهوري وآثار من الحضارات السودانية القديمة.

– الألوان الأساسية للورقة: تدرجات الأزرق والبني.

– العلامة المائية: صقر الجديان كاملاً ورقم الفئة 500.

تتضمن الواجهة الأمامية: القصر الجمهوري القديم وآثار من الحضارات القديمة ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.

الطباعة البارزة: على القصر القديم وعبارتي (بنك السودان المركزي وخمسمائة جنيه سوداني) ورقمي الفئة الأسفل والأعلى وعلامات المكفوفين بطرفي الورقة.

الواجهة الخلفية: تتضمن مقرن النيلين.

الشريط التأمين: لامع ومتحرك بصرياً.

النظائر المتطابقة: بوابة الهرم.

الأرقام المتسلسلة: في الواجهة الأمامية .