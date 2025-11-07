ترتيبات لترحيل الطلاب والمواطنين بتعرفة رمزية ضمن مبادرة والي الخرطوم لحل مشكلة المواصلات

أجاز الاجتماع التنسيقي المشترك بين المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم وشركة مواصلات ولاية الخرطوم مقترح تخفيض تعرفة المواصلات للمواطنين بأسعار رمزية وبنسبة (50%) من قيمة التعرفة للطلاب ببصات شركة مواصلات الخرطوم العاملة بمحلية الخرطوم ضمن مبادرة السيد والي ولاية الخرطوم لتخفيض تعرفة المواصلات.

وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والعمل بالولاية الوزير المكلف ذو الفقار علي محمد خلال ترأسه الاجتماع المشترك الخميس بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير ومدير عام شركة مواصلات ولاية الخرطوم صلاح محمد ابراهيم عن الدفع بمقترح المشروع لانفاذه بالشراكة مع منظمة (هيومن أبيل) بعد اكتمال كافة الترتيبات المالية والفنية ومن ثم الشروع في إنفاذ المشروع في مرحلته الأولى خلال ثلاث اشهر للتقييم، لافتا بأن المقترح يندرج ضمن مشروعات الولاية لحل اشكالات المواصلات وتفعيل الخطوط غير العاملة في إطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم .

إلى ذلك وجه ذو الفقار شركة المواصلات بتقديم المقترح مصحوبا بعدد البصات المقترحة للعمل بمحلية الخرطوم بجانب كلفة التشغيل لرفعها للمنظمة.

من جانبه كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عن تأثر المحلية بعدم توفر المواصلات في أغلب مناطقها، إضافة إلى عدم تفعيل خطوط المواصلات القديمة العاملة بسبب قلة السكان، بجانب عدم التزام سائقي المركبات الأهلية العاملة بالتواجد في مواقف المواصلات إضافة إلى تجزئة تعرفة الخطوط مما انعكس سلبا على حركة وتنقل المواطنين .

لافتا بأن المحلية ستشرع خلال الأيام المقبلة على إعادة تنظيم مواقف المواصلات بالرجوع إلى مواقعها القديمة قبل الحرب، مشيرا بأن مقترح الشراكة لتقليل وتخفيض تعرفة المواصلات بالتنسيق مع منظمة (هيومن أبيل) سينعكس ايجابا على تقليل كلفة ترحيل الطلاب والمواطنين بالمحلية.