وزير الدفاع: قواتنا على أتم الاستعداد لمجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتحديثها وفقًا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وطلاب الجامعات.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء عبدالمعطى عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى التوجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الاصطفاف، كما شاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة المشاركة بالتفتيش والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة في مجال تطوير التسليح وفقًا لأحدث النظم العالمية. وقام وزير الدفاع بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وناقش عددا من المقاتلين في أسلوب تنفيذ مهامهم. وخلال كلمته نقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدًا بما شاهده من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في التفتيش وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدرات شعبه.

وأكد أن مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجى الأول إيمانًا منها بأنه السبيل الأمثل للبناء والتعمير والاستقرار وأن السلام الذي اختارته مصر بإرادتها لابد له من قوة تحميه وتصونه، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة شهدت قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدراتها القتالية وفقًا لأسس علمية دقيقة مكنتها من امتلاك كافة خيارات الردع لتكون على أتم الاستعداد لمجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

المصري اليوم