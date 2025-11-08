«ليس الأهم التسجيل».. رد مفاجئ من سلوت عن دور محمد صلاح مع ليفربول

وجه آرني سلوت، مدرب ليفربول، رسالة بشأن محمد صلاح، نجم الريدز، فيما يخص مساهمات المصري مع الفريق.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد، لحساب الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، على استاد الاتحاد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: «من المهم لنا يسجل محمد صلاح الأهداف ومساهماته مع الفريق».

وأضاف: «ولكن دور محمد صلاح الدفاعي مهم أيضًا للغاية، ويقدم مساعدة كبيرة للفريق من خلال هذا العمل الدفاعي».

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن وصافة مانشستر سيتي.

المصري اليوم