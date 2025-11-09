“لم أتوقع هذه اللحظة أبدا!”.. رونالدو يعثر على “المرأة المجهولة” ويعد بفعل شيء خاص لها

عثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم على المرأة “المجهولة” التي ظل يبحث عنها منذ سنوات.

وكشف رونالدو في المقابلة الجديدة التي أجراها مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان عن موقف حدث له عندما كان لاعبا في أكاديمية سبورتنغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم.

وقال النجم المخضرم إنه كان جائعا جدا لدرجة أنه كان ينتظر في الخلف بإحدى المطاعم الشهيرة للحصول على ساندويتش برغر مجاني من إحدى البائعات هناك ولا ينسى لها هذا التصرف الرائع، “عندما كنت صغيرا، لم يكن لدي ما يكفي من الطعام، وكنت أذهب إلى ماكدونالدز لأن إحدى العاملات هناك كانت تعطيني بقايا الهامبرغر”.

وأضاف: “ذهبت من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وكنت في المطار هناك بعد الوصول ولمحها أحد أصدقائي ولفت نظري إليها”.

وتابع رونالدو:” تعرفت عليها فورا رغم أن الأمر مر عليه أكثر من 20 عاما، وكنت مع أطفالي وجورجينا وعانقت البائعة بشدة لدرجة أن أطفالي قالوا لي ماذا تفعل؟ كما نظرت إلى جورجينا باستغراب”.

وواصل: “الحياة صندوق من المفاجآت، لم أتوقع هذه اللحظة أبدا.. وقريبا سأفعل شيئا خاصا لها”.

وأتم قائلا كريستيانو رونالدو:” تحدثت معي الفتاة وقالت لي إنها حاولت استقباله عدة مرات عندما علمت بتواجده في البرتغال ولكن البعض أبعدها ولكنها شعرت بالصدمة أنني مازلت أتذكرها وسأفي بوعدي بتقديم شيء خاص لها”.

روسيا اليوم