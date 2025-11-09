“مواجهة مصرية”.. عمر مرموش يعلق على المواجهة المرتقبة ضد صلاح

تحدث المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن المواجهة المرتقبة ضد مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي، مساء الأحد، قمة من العيار الثقيل بين أصحاب الأرض وليفربول في صدام قد يشهد مواجهة نجمي منتخب “الفراعنة” عمر مرموش ومحمد صلاح.

وقال عمر مرموش في تصريحات عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي، قبل لقاء ليفربول عن مواجهته لصلاح: “اللعب ضد صلاح أمر عظيم، لاعبان مصريان في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتنافسان على اللقب، لكنني آمل أن يفوز مانشستر سيتي”.

وعن تأثير الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على الاثنين في منتخب مصر، رد مرموش: “نحاول أن نبقي الأمور منفصلة في المنتخب الوطني، نمزح دائما، ونخلق جوا بعيدا عن كرة القدم”.

وأضاف: “تدور حياتنا كلها حول كرة القدم، لذلك عندما نذهب إلى منتخبنا الوطني ونتحدث عن كرة القدم مع الأصدقاء، نحاول الاستمتاع والتحدث عن مواضيع أخرى”.

وتابع مرموش: “أشعر أن الناس فخورون برؤية لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اثنين من أفضل أندية العالم. محمد صلاح، بكل ما حققه، والتاريخ الذي كتبه وما زال يكتبه، أشعر أن الجماهير فخورة بكلانا”.

وأكمل: “عندما تأتي مباراة كهذه، فإن سعادتهم بوجود لاعبين مصريين على أرض الملعب تعني الكثير. من يفوز هو من كان ناجحاً في ذلك اليوم، وفريقه، لأنك لا تلعب وحدك”.

وأتم عمر مرموش: “في النهاية كل شخص يشجع فريقه، ناديه المفضل، وهذا ما يصنع الفارق، لكنني متأكد من أن الجماهير تشجعنا معا في ذلك اليوم”.

