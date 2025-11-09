القائد العام يتفقد مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة ، مؤكداً أن الحكومة تضع قضية النازحين أعلى سلم أولوياتها

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، السبت، لزيارة ميدانية تفقد خلالها مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.

ووقف سيادته على مستوى الخدمات المقدمة للنازحين.

مشيراً إلى روح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني ، مؤكداً اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم.

مبيناً أن الحكومة تضع قضية النازحين في أعلى سلم أولوياتها.

ووجه رئيس مجلس السيادة القائد العام كل الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاجتماعي بضرورة توفير الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على إزالة كل المعوقات التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية.