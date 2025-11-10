#جنوب_السودان في كف عفريت، انتهت حقبة سلفاكير تبقى فقط إعلان وفاتها، الإمارات كالعادة تتفرج على ضحاياها وهم يموتون بعد استهلاك كل قواها، جنوب السودان دخلت بصورة مباشرة في تدمير السودان حيث فتحت اراضيها ودفعت بجنودها من أجل اسقاط السودان ولكنها لا تعلم بأن السودان كالفيل وان الفئران مهما اجتهدت ستموت في النهاية ويبقى الفيل شامخًا لا تهزه قرصة الجرذان وطنين الباعوض.

▪️سلفاكير وجه أموال شعبه في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وفتح حدود دولته إلى الشمال عندما كان الشماليون ينزحون إلى المدن والولايات الآمنة كان الجنوبيون يتجهون نحو الخرطوم في ظنه أنه يفرج عن ضائقته المعيشية فالجنوبي همه في بطنه فقط، وعندما رجع الناس من النزوح هاهي حكومتنا الشجاعة تطرد كل المحتلين ويرفض استقبالهم، وهي ليست عودة طوعية وليسوا لاجئين بل محتلين وغزاة ومشاركين في تدمير العاصمة والجزيرة لذلك يجب طردهم.

▪️حكومة سلفاكير الآن تتهاون مثل مليشيا آل دقلو مشاكل قبلية؛ وافلاس ضرب سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية وتم إغلاق سفارات كثيرة منها بسبب الوضع الاقتصادي وعدم دفع الأجور.

اضطر سلفاكير لتغيير وزراء حكومته لأكثر من 5مرات في خلال 6 اشهر ظنًا بأن الوضع سيستقيم ولكنه لا يعلم بأن الظلم ظلمات وانه ظَلَم شعبه والشعوب المجاورة، من غبائه دفع بجيشه للمشاركة مع المليشيا وفتح للجيش اليوغندي لحمايته من المعارضة فكان احتلال كاجي كاجي وجزء كبير من بلاده.



#جنداوي