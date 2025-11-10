مبادرة “إبصار السعودية”: 30 ألف طالب وطالبة بالبحر الأحمر يستفيدون من الكشف البصري

اختتمت مؤسسة البصر العالمية – مستشفيات مكة، اليوم الاثنين بمدرسة ترانسيت بنين ببورتسودان ، المرحلة الأولى من برنامج إبصار السعودية التطوعي للصحة المدرسية بولاية البحر الأحمر، والذي استهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية في محلية بورتسودان . ويأتي هذا البرنامج بدعم مباشر من مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم السودانيتين.

​رعاية صحية شاملة لـ 100 ألف طالب مستهدف

​أكدت المؤسسة أن عمليات الكشف الأولية تشكل جزءًا من هدف البرنامج الأكبر الذي يسعى للكشف على 100 ألف طالب وطالبة. وتشمل المرحلة اللاحقة معالجة جميع الحالات المكتشفة بأمراض العيون، وذلك من خلال توفير النظارات الطبية مجاناً وإجراء العمليات الجراحية اللازمة. كما يتضمن البرنامج تدريب المعلمين والمعلمات، وتنفيذ حملات مكثفة للتثقيف الصحي للطلاب وأسرهم.

شهد حفل الاختتام حضوراً رسمياً ودبلوماسياً، حيث أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، السفير علي بن حسن جعفر، أن هذا اليوم المبارك يمثل نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية، مشدداً على أن البرنامج يأتي كامتداد للدعم السعودي للسودان وعون الجسر الإنساني، وتجسيداً لعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين. وأوضح السفير أن المشروع، الذي نجح في الوصول إلى 30 ألف طالب وطالبة في البحر الأحمر، يهدف لدعم الأجيال وغرس مفاهيم الوقاية والعناية بالنفس، لتمكين الطلاب من التعلم في بيئة صحية آمنة.

​كما أشاد السفير بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والتعاون المشترك مع وزارة الصحة السودانية في إنشاء مراكز صحية وتوفير الأدوية والتطعيم والتدريب، مشيراً إلى أن مؤسسة البصر العالمية ستترك أثراً كبيراً في حياة آلاف الأسر.

​من جانبه، أشاد الأستاذ هاشم علي عيسى، مدير قطاع التربية والتعليم بالبحر الأحمر والوزير المكلف وممثل الوالي، بالدعم الذي قدمته المملكة في القطاعين الصحي والتعليمي، واصفاً برنامج “إبصار السعودية” بأنه من المشاريع طويلة الأمد التي تمثل “إحياءً للأموات”، حيث مكَّن الأسر من معرفة الحالة البصرية لأبنائها، وأسهم في إنقاذ بصر مجموعة كبيرة من الطلاب.

​المرحلة الثانية تنطلق قريباً

​وفي كلمته الترحيبية، أعلن العاص أحمد كامل، المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية، عن الانتهاء من فحص 28 ألف طالب وطالبة في 61 مدرسة بولاية البحر الأحمر وتحويل عدد من الحالات لمراكز العلاج، شاكراً مركز الملك سلمان وحكومة البحر الأحمر ووزارتي الصحة والتعليم لتذليل الصعاب. كما أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج يوم 15 نوفمبر في عطبرة وقرى الدامر والمناصير.

​وفي ختام الحفل، قام سفير المملكة العربية السعودية بتسليم النظارات الطبية لعدد من الطلاب المستفيدين وتكريم الجهات الداعمة والمشاركة، حيث كُرِّم مركز الملك سلمان للإغاثة، ووالي البحر الأحمر، ووزيرا التربية والتعليم والصحة بالولاية.

​إنجازات سابقة وبرنامج مستمر

​في سياق متصل، أشار الدكتور عبد المنعم السيسي، المدير العام لمستشفيات البصر العالمية (مستشفيات مكة)، في تصريحات صحفية، إلى أن البرنامج مستمر منذ عام 2007، وشمل في مراحله السابقة الكشف على طلاب في ولايات الخرطوم (سبع محليات)، وشمال كردفان، ونهر النيل، وكسلا، حيث بلغت أعداد المستفيدين في تزايد مستمر. ولفت الدكتور السيسي إلى أن المؤسسة نفذت برامج مكافحة أخرى ضمن الصحة المدرسية بالتعاون مع جهات دولية ومحلية .